​В «Акроне» после попадания на «Локомотив» заявили о желании выйти в финал Кубка России

Алексей Власов, который занимает пост генерального директора клуба «Акрон», высказался о задаче команды в Кубке России.

«Наша амбициозная задача - финал Кубка! Мы бы очень хотели туда попасть», - сказал Власов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

На втором этапе четвертьфинала Кубка России в нижней части сетки «Акрону» предстоит сыграть с «Локомотивом». Представителям Первой лиги будет сложно пройти дальше, учитывая разницу в классе. Впрочем, в Кубке случается всякое.

Действующим обладателем кубка России является «Спартак». В прошлом году в финале «красно-белые» обыграли «Динамо»,