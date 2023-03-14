Булыкин обвинил начальника «Локомотива» в выходе Баринова на поле

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин обвинил начальника «Локо» в том, что на поле в кубковом матче против «Акрона» из Тольятти вышел Дмитрий Баринов. У хавбека, напомним, было две жёлтых карточки. И если бы «Акрон» не победил, то тольяттинцы наверняка бы подали протест с требованием дисквалифицировать «железнодорожников» из турнира.

«Вообще начальник команды определяет, кто может играть, а кто не может. Тренерский штаб должен знать, сами футболисты должны знать о дисквалификации, но подобные вещи происходили и раньше», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Экс-форвард отметил, что подобное случались даже у мадридского «Реала», когда на поле однажды в кубковом матче появился дисквалифицированный Денис Черышев.

Кубковая встреча «Локомотива» и «Акрона», напомним, завершилась победой клуба Первой лиги в серии пенальти - 7:6. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.