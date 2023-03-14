«Акрон» забил быстрый гол в ворота «Локомотива»

Во вторник стартовал новый раунд Кубка России. В первом матче на поле вышли футболисты «Акрона» и «Локомотива». В дебюте матча команды обменялись опасными моментами. Владислав Игнатьев метров с 20 запустил мяч немного левее ворот противника. В ответном выпаде тольяттинцы сыграли удачнее. Прошла атака по правому краю поля, Константин Савичев доставил мяч к ближней штанге, и Сергей Макаров переправил его в дальнюю часть ворот. Счет стал 1:0.

Напомним, что в прошлом раунде «Акрон» выбил из Кубка «Торпедо», а «Локомотив» уступил «Спартаку».

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.