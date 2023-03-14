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Кубок России

«Локомотиву», возможно, грозит техническое поражение за матч с «Акроном»

14 Марта 2023 • 18:20 Комментировать
Акрон
1:0
Локомотив Москва
1 1.67 X 3.75 2 5.40
2-й тайм

Во вторник «Локомотив» проводит гостевой матч против «Акрона» в рамках Кубка России. С капитанской повязкой на поле «железнодорожников» вывел полузащитник Дмитрий Баринов. В материале «Спорт-Экспресса» говорится о том, что футболист, возможно, должен был пропустить матч по причине дисквалификации. В протоколах предыдущих матчей «Локомотива» в Кубке России против «Спартака» значатся две жёлтые карточки Баринова (по одной в каждой из игр). Регламент турнира предусматривает пропуск игроком следующего матча после получения второго предупреждения.

Таким образом, если ошибки на сайте РФС нет, можно предположить, что «Локомотиву» грозит техническое поражение за участие в матче дисквалифицированного футболиста. 

Следить за матчем «Акрон» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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