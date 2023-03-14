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Кубок России

​Галактионов объяснил непопадание Дзюбы в заявку

14 Марта 2023 • 17:06 Комментировать
Акрон
1:0
Локомотив Москва
1 1.75 X 3.25 2 5.90
перерыв

Во вторник вечером «Локомотив» проведёт гостевой матч Кубка России против «Акрона». Нападающего московской команды Артёма Дзюбы не оказалось даже среди запасных футболистов. Комментарий на этот счёт дал рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов.

«Через два дня на третий матч, есть для него и Гилерме определённые противопоказания для игры на синтетике. Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата», - высказался Галактионов, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале после трёхмесячного периода в статусе свободного агента.

Матч «Акрон» - «Локомотив» стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов
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