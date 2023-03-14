Без Дзюбы совсем не то: «Акрон» прервал победную серию «Локомотива» и выбил москвичей из Кубка России

Московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон» сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф пути регионов состоялся 14 марта на стадионе «Кристал».

Шикарные результаты в РПЛ «Локомотив» должен был перенести на Кубок России. Дважды проиграв «Спартаку» Дзюба и компания упали в путь регионов, где получили в соперники представителя ФНЛ – «Акрон». Клуб из Тольятти борется за выживание в первом дивизионе, а «железнодорожники» - в высшем. В марте у обеих команд получается неплохо, на двоих собрали три победы и одну ничью.

В один голос эксперты называли фаворитом «Локомотив», однако на деле всё вышло иначе. Отдых получил Артём Дзюба и, вероятно, этот факт ударил по атаке «железнодорожников». Совсем не попали в игру Максим Глушенков и Антон Миранчук, которых Галактионов заменит уже в перерыве, Игнатьев покинул поле после часа игры. А всё дело в том, что за первый тайм «Локо» не создал ни одного даже полумомента. Очень инертно действовали «красно-зелёные».

Хотя можно посмотреть и по-другому. Вместо критики фаворита выпишем реверанс «Акрону». Футболисты Калёшина действовали смело, сразу стали накатываться на ворота Худякова и довольно быстро счёт открыли. Символично, что сделал это воспитанник «Локомотива». Константин Савичев прорвался по правому флангу и выдал шикарный навес в штрафную, там Сергей Макаров переиграл в воздухе Ивана Кузьмичева и головой пробил в противоход Даниилу Худякову – 1:0.

«Локомотив» проснулся только к часу игрового времени. Свежий Камано оказался на углу вратарской после передачи Пиняева и сильно пробил. Волков мяч парировал, но тот покатился вдоль линии ворот, пришлось Ходжаниязову выбивать в подкате. К этому времени выяснилось, что перед «Локо» маячат технические 0:3. В основе вышел Дмитрий Баринов, который заработал две жёлтые карточки в двух матчах со «Спартаком» и должен был пропустить встречу с «Акроном» из-за дисквалификации.

На фоне этой информации прилетел ответный гол «Локо». Организовался навал после стандарта, рикошет от Песегова, пятки Тикнизяна и мяч попадает к Камано. Франсуа технично пробил в угол – 1:1. В концовке вообще пошла вода горячая. Тут и Худяков спас после удара в упор от Апекова, и Волков потащил удар Пиняева с острого угла, и штанга сыграла за «Акрон», когда Сергей вновь убежал на ударную позицию.

За 90 минут команды так и не выявили победителя, поэтому футболистов «позвала» серия пенальти. Савичев открыл «лотерею» точнейшим ударом, а вот первая же попытка «Локо» увенчалась провалом – Жемалетдинов не сумел переиграть Волкова. Долго лидировал «Акрон», но четвёртым ударом Апеков проиграл дуэль Худякову. 4:4 за пять ударов и серия продолжилась до первого промаха, совершил который Иван Кузьмичёв. Защитник «Локомотива» пробил мимо ворот, «выбив» свою команду из Кубка России. 7:6 по пенальти в пользу хозяев, и думать о дисквалификации Баринова больше не нужно.