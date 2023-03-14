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Кубок России

​«Локомотив» второй год подряд выбит из Кубка России представителем Первой лиги

14 Марта 2023 • 20:04 Комментировать
Акрон
1:1
Локомотив Москва
окончен после пенальти

«Локомотив» вылетел из Кубка России по итогам противостояния с «Акроном». Команда Михаила Галактионова во вторник вечером проиграла представителю Первой лиги в серии пенальти после ничьей со счётом 1:1 в основное время.

«Локомотив» второй год подряд вылетел из национального кубка по итогам дуэли с представителем второго по рангу футбольного дивизиона страны. В прошлом сезоне «железнодорожники» уступили «Енисею» на стадии 1/8 финала – 0:4.

Теперь «Локомотив» будет готовиться к домашнему матчу Премьер-лиги против «Краснодара».

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Локомотив Москва
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