Гранат: «Локомотив» — явный фаворит в матче с «Акроном»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов «Акрон» - «Локомотив».

«Видно, что у «Локомотива» налаживается игра. Их можно назвать явным фаворитом в кубковом матче против «Акрона», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Встреча между «Акроном» и «Локомотивом» состоится сегодня, 14 марта. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в 1/4 финала Кубка России Пути регионов проводится один поединок, победитель которого выйдет в полуфинал.