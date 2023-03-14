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Кубок России

Гранат: «Локомотив» — явный фаворит в матче с «Акроном»

14 Марта 2023 • 15:55 Комментировать
Акрон
...
Локомотив Москва
1 3.95 X 3.20 2 2.07
Через 0 ч. 58 мин.

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов «Акрон» - «Локомотив».

«Видно, что у «Локомотива» налаживается игра. Их можно назвать явным фаворитом в кубковом матче против «Акрона», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Встреча между «Акроном» и «Локомотивом» состоится сегодня, 14 марта. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в 1/4 финала Кубка России Пути регионов проводится один поединок, победитель которого выйдет в полуфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Гранат Акрон
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АКРОН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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