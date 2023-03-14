«Акрон» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Кубке России по футболу встречаются «Акрон» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Акрон - Локомотив Москва
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Протокол игры
|(1:0) Макаров Сергей14'
Волков Сергей Александрович•Ходжаниязов Джамалдин•Чудин Иван•Зуев Илья Вячеславович•Шакуро Павел•Азаров Владимир•Макаров Сергей•Савичев Константин•Песегов Евгений•Палиенко Максим•Понсе Андрес
Худяков Даниил•Тикнизян Наир•Конти Херман• 33'Кузьмичёв Иван•Смольников Игорь•Карпукас Артём•Баринов Дмитрий•Пиняев Сергей•Глушенков Максим•Миранчук Антон•Игнатьев Иван
14 марта.
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