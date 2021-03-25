«Спартак» отреагировал на гол Соболева в матче с Мальтой

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25 Марта 2021, 12:12,
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Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала гол нападающего Александра Соболева в поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022 против национальной команды Мальты.
«Четыре матча за сборную. 87 минут на поле в сумме. Два гола. Так держать, Саша», - гласит сообщение в «Телеграме» национальной сборной.
Напомним, что Россия одолела Мальту на выезде со счетом 3:1.
Следующий матч сборная России сыграет на домашнем стадионе против команды Словении. Игра пройдет в Сочи 27-го марта. Через несколько дней подопечные Черчесова на выезде встретятся со Словакией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Александр Соболев