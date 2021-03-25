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«Спартак» отреагировал на гол Соболева в матче с Мальтой

25 Марта 2021, 12:12,

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала гол нападающего Александра Соболева в поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022 против национальной команды Мальты.

«Четыре матча за сборную. 87 минут на поле в сумме. Два гола. Так держать, Саша», - гласит сообщение в «Телеграме» национальной сборной.

Напомним, что Россия одолела Мальту на выезде со счетом 3:1.

Следующий матч сборная России сыграет на домашнем стадионе против команды Словении. Игра пройдет в Сочи 27-го марта. Через несколько дней подопечные Черчесова на выезде встретятся со Словакией.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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