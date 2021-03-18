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Черчесов приобрёл два автомобиля перед матчами квалификации ЧМ-2022

18 Марта 2021, 13:41,

Наставник сборной России Станислав Черчесов обзавелся двумя новыми автомобилями, об этом рапортует телеграм-канал «Мутко против».

Тренер приобрел BMW 530D XDRIVE мощностью 250 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляет порядка пяти миллионов рублей.

Второй покупкой Черчесова стал ВАЗ-2109 с красивыми номерами. Скорее всего, ради них тренер и купил «девятку». Автомобиль с номерами ОКХ обошелся наставнику в 340 тысяч рублей.

В конце текущего месяца сборная России сыграет три матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022.

24-го марта подопечные Черчесова встретятся с Мальтой на выезде. 27-го марта Россия примет Словению, а 30-го марта состоится гостевая встреча со Словакией.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов
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