Как Мальта отыграла один гол - видео

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25 Марта 2021, 00:27,
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В начале второго тайма отборочного матча чемпионата мира 2022 года Мальта - Россия хозяева поля отыграли один мяч у коллектива Станислава Черчесова. После отскока мяча от Алексея Ионова в штрафной площади Джозеф Мбонг вколотил мяч под перекладину, а Антон Шунин не имел шанса среагировать на этот выстрел. Примечательно, что после перерыва россияне больше не могут забить и успокоить игру.
Видео голевого удара Мбонга представлено ниже.
Гол Джозефа Мбонга в ворота сборной России.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021
#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/gcx2nISR9i
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Мальты