Как Мальта отыграла один гол - видео

В начале второго тайма отборочного матча чемпионата мира 2022 года Мальта - Россия хозяева поля отыграли один мяч у коллектива Станислава Черчесова. После отскока мяча от Алексея Ионова в штрафной площади Джозеф Мбонг вколотил мяч под перекладину, а Антон Шунин не имел шанса среагировать на этот выстрел. Примечательно, что после перерыва россияне больше не могут забить и успокоить игру.

Видео голевого удара Мбонга представлено ниже.