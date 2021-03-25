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Как Мальта отыграла один гол - видео

25 Марта 2021, 00:27,

В начале второго тайма отборочного матча чемпионата мира 2022 года Мальта - Россия хозяева поля отыграли один мяч у коллектива Станислава Черчесова. После отскока мяча от Алексея Ионова в штрафной площади Джозеф Мбонг вколотил мяч под перекладину, а Антон Шунин не имел шанса среагировать на этот выстрел. Примечательно, что после перерыва россияне больше не могут забить и успокоить игру.

Видео голевого удара Мбонга представлено ниже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Мальты
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