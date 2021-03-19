Черчесов: «Вызов Мухина - это не аванс»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Матч Премьер» дал лестную оценку новичку команды Максиму Мухину.

- Есть несколько неприятных новостей, которые влияют на игру сборной - травмы Джанаева и Зобнина. Чем вы объясните вызов Максима Мухина, совсем молодого 19-летнего игрока «Локомотива», который сыграл всего шесть матчей за клуб?

- Потому что мы внимательно смотрим. В том году и в этом году, и на сборах он великолепно выглядел. Первые игры показали, что у него есть качества, которые нас устраивают. Он мобильный, много хороших качеств, которые нам помогут. Дело в том, что вы говорите, что он 19-летний, но нет разницы, сколько футболисту лет, главное - его умение. Нас это устраивает, в молодежную сборную он не вызван. А так как ситуация нам позволяет это делать, некоторые травмы дают нам возможность посмотреть молодежь. Причем это не какой-то аванс, это игры, в которых он проявил себя.

- Мы говорим больше не про 19 лет, а про 6 игр в Премьер-лиге. Просто по качествам он подходит под ту игру, которую вы видите? Когда появилась возможность заменить травмированных игроков, вы его взяли в качестве расширенного списка?

- Нет, почему? Мы на него рассчитываем как на боевую единицу. Чтобы сразу не было вопросов, Газинский лежит, он болеет, поэтому его вызвать нет никаких шансов на сегодняшний день.

- Если бы Газинский был здоров, то вызвали бы его в первую очередь?

- Нет, все равно был бы Мухин, потому что это разный футбол