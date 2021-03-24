Дзюба - автор первого гола сборной России в отборе ЧМ-2022

На 23-й минуте отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России счёт был открыт. Форвард гостей Артём Дзюба отправил мяч в сетку ворот противника, получив передачу от Даниила Фомина. Это первый результативный удар коллектива Станислава Черчесова, которому в ближайшие дни также предстоит сыграть против национальных команд Словакии и Словении.

Текстовая трансляция матча Мальта - России проходит на LiveResult.ru.