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Дзюба - автор первого гола сборной России в отборе ЧМ-2022

24 Марта 2021, 23:14,

На 23-й минуте отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России счёт был открыт. Форвард гостей Артём Дзюба отправил мяч в сетку ворот противника, получив передачу от Даниила Фомина. Это первый результативный удар коллектива Станислава Черчесова, которому в ближайшие дни также предстоит сыграть против национальных команд Словакии и Словении.

Текстовая трансляция матча Мальта - России проходит на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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