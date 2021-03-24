Как сборная России забивала Мальте - видео

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24 Марта 2021, 23:49,
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Сборная России обыгрывает соперников из Мальты в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первом тайме за команду Станислава Черчесова отличились Артём Дзюба и Марио Фернандес. Форвард «Зенита» получил чудесный пас вразрез от Даниила Фомина и не мог промахнуться. Позже Дзюба помог Фернандесу удвоить перевес. Голкипер хозяев не справился с сильным ударом бразильца.
Все голы первого тайма доступны для просмотра.
Фомин отдал шикарный проникающий пас на Дзюбу, которому оставалось только пробить мимо вратаря мальтийцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021
#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XLq7zWwOrE
А вот так Фернандес забил второй! Дзюба ассистировал Марио и тот мощно пробил вратарю под опорную. 2:0 и перерыв в матче!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021
Смотрите мультитрансляцию отборочных игр ЧМ-2022 прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/GiSXrmOoW4
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Мальты