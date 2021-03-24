Как сборная России забивала Мальте - видео

Сборная России обыгрывает соперников из Мальты в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первом тайме за команду Станислава Черчесова отличились Артём Дзюба и Марио Фернандес. Форвард «Зенита» получил чудесный пас вразрез от Даниила Фомина и не мог промахнуться. Позже Дзюба помог Фернандесу удвоить перевес. Голкипер хозяев не справился с сильным ударом бразильца.

Все голы первого тайма доступны для просмотра.

Фомин отдал шикарный проникающий пас на Дзюбу, которому оставалось только пробить мимо вратаря мальтийцев.



#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XLq7zWwOrE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021