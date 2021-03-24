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Как сборная России забивала Мальте - видео

24 Марта 2021, 23:49,

Сборная России обыгрывает соперников из Мальты в стартовом  матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первом тайме за команду Станислава Черчесова отличились Артём Дзюба и Марио Фернандес. Форвард «Зенита» получил чудесный пас вразрез от Даниила Фомина и не мог промахнуться. Позже Дзюба помог Фернандесу удвоить перевес. Голкипер хозяев не справился с сильным ударом бразильца.

Все голы первого тайма доступны для просмотра.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Мальты
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