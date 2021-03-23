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Алексей Миранчук присоединился к сборной России

23 Марта 2021, 09:41,

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России перед поединком отборочного раунда чемпионата мира-2022 против команды Мальты.

«Сборная России - практически в полном сборе! Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждeм Андрея Лунeва», - гласит сообщение пресс-служба национальной команды.

Поединок между сборными Мальты и России состоится в среду, 24-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После этой встречи подопечные Станислава Черчесова проведут матчи против Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Алексей Миранчук
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