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Кутепов получил вызов в сборную России

17 Марта 2021, 12:16,

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов получил вызов в сборную России. 27-летний футболист будет готовиться к предстоящим поединкам отборочного турнира чемпионата мира 2022-го года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, что в конце текущего месяца подопечным Станислава Черчесова предстоит провести три матча. 24-го марта сборная России на выезде встретится с Мальтой, 27-го марта состоится домашняя игра против Словении, а спустя три дня россияне в гостях будут противостоять Словакии.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Кутепов принял участие в десяти поединках. Защитник получил три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Илья Кутепов
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