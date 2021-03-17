Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов получил вызов в сборную России. 27-летний футболист будет готовиться к предстоящим поединкам отборочного турнира чемпионата мира 2022-го года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, что в конце текущего месяца подопечным Станислава Черчесова предстоит провести три матча. 24-го марта сборная России на выезде встретится с Мальтой, 27-го марта состоится домашняя игра против Словении, а спустя три дня россияне в гостях будут противостоять Словакии.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Кутепов принял участие в десяти поединках. Защитник получил три желтые карточки.