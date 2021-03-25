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Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте

25 Марта 2021, 00:38,

Сборная России заставила понервничать своих поклонников в матче против команды Мальты. До самого конца поединка подопечные Станислава Черчесова имели лишь минимальное преимущество.

Протокол игры  
Мальта 1:3 РОССИЯ
    23' Дзюба Артём (0:1)
    35' Фернандес Марио (0:2)
(1:2) Мбонг Джозеф 56'    
    90' Соболев Александр Сергеевич (1:3)
Бонелло Анри Шоу Курт Агиус Андре   88' (Нвоко Кирьян (   88') Борг Стив Мбонг Джозеф Кристенсен Бьорн   74' (Пизани Стивен (   74') Гийомье Мэтью Камензули Райан   86' (Корбалан Хуан (   86') Теума Тедди Дегабриэль Юрген   46' (Мбонг Пол (   46') Монтебельо Лука   46' (Сатариано Александер (   46')
Запасные: Мускат Зак Микаллеф Карл Пепе Энрико Греч Джейк Галеа Джейк Гамбин Люк Кремона Мэтью
Шунин Антон Фернандес Марио Семёнов Андрей Джикия Георгий Караваев Вячеслав Кузяев Далер   78' (Мостовой Андрей (   78') Ахметов Ильзат Фомин Даниил   57' (Жемалетдинов Рифат (   57'   62') Ионов Алексей   57' (Миранчук Алексей (   57') Дзюба Артём   83' (Соболев Александр Сергеевич (   83') Головин Александр
Запасные: Жирков Юрий Мухин Максим Нойштедтер Роман Лунёв Андрей Дюпин Юрий Кудряшов Фёдор Смольников Игорь Заболотный Антон
24 марта. Стадион "Та-Кали".

В среду сборная России начала отборочный турнир к чемпионату мира 2022-го года, который должен состояться в Катаре. У нашей дружины очень сложная группа, в которой каждое очко будет на счету. Свой путь в отборе подопечные Станислава Черчесова начинали Мальте. Местная сборная выглядит аутсайдером группы, так что россиянам никак нельзя было терять очки.

Даже против мальтийцев Черчесов не стал выпускать суператакующий состав, оставив на скамейке Алексея Миранчука и Александра Соболева. Интересно, что россияне не смогли на первых минутах захватить инициативу. Мальтийцы же действовали активно и даже заработали первый стандарт в матче, правда, угловой у ворот Шунина ни к чему не привёл. Первый удар в створ в поединке также оказался на счету мальтийцев. Однако дальний удар Мбонга пришёлся точно в руки нашему голкиперу.

Тем неожиданнее в середине первого тайма наша команда открыла счёт. Сборная России стала больше контролировать мяч, но до ударов дело не доходило. И вдруг быстрая комбинация: Ионов слева сделал пас в центр на Фомина, а тот в касание покатил футбольный снаряд вперёд на Дзюбу, который оказался с глазу на глаз с Бонелло и пробил в цель.

После этого Дзюба после углового головой пробил выше. Вскоре уже Фомин выстрелил, но тоже над перекладиной. По истечении получаса Дзюба имел отличную возможность оформить дубль. После навеса Караваева слева форвард здорово пробил головой с близкого расстояния, но вновь выше цели. Почти тут же россияне всё же удвоили преимущество. Дзюба получил мяч перед штрафной и сделал передачу направо, куда ворвался Марио Фернандес и мощно пробил в ближний угол.

После этого россияне чуть успокоились, а мальтийцы не добавили. На перерыв команды так и ушли при счёте, который полностью нас устраивал. В начале второй половины россияне завладели мячом и атаковали. Подопечные Черчесова явно хотели забить третий гол, чтобы окончательно снять все вопросы. Тем не менее, забили-то мальтийцы. Ионов около своей штрафной сделал неосмотрительную передачу назад, Мбонг перехватил мяч и мощным ударом направил футбольный снаряд прямо над Шуниным.

Тут же хозяева провели ещё одну атаку, и Теума из пределов штрафной пробил в дальний угол, но получилось слабо, и на этот раз вратарь нашей сборной справился. Казалось, что россияне должны были прибавить, тем более, на поле появились Миранчук и Жемалетдинов. Однако качественно прибавить, придавить соперника нашей команде не получалось.

За двадцать минут до конца матча счёт едва не сравнялся. После неудачного выноса Теума получил мяч на линии штрафной и пробил слёта в направление верхнего угла, но, к счастью, немного не попал. Мальтийцы пытались атаковать, а наша команда будто испугалась и отошла назад. К счастью, постепенно россияне всё же отодвинули игру к воротам соперника, а в концовке забили и третий мяч. Бонелло неудачно выбил от ворот, наши перехватили футбольный снаряд, Миранчук сделал передачу на линию штрафной, откуда Соболев пробил в цель.

Следующий матч сборная России проведёт в субботу в Сочи против команды Словении, и эта встреча обещает быть ещё более сложный. Что касается мальтийцев, то они поедут в гости к Словакии, и, будем надеяться, создадут проблемы нашему конкуренту.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная России, Сборная Мальты
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Комментарии (5)
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2
ARTUR
25 Марта 2021, 00:53

и на этом матче опять же не понял восторгов коментаторов , для сравнения как должен был бы закончится этот матч посмотрите как сыграли чехи .

0
Fender1988
25 Марта 2021, 01:08

Да вы что, критиковать сборную мастеров межгалактического масштаба, да ещё и по центральному каналу ???

7
Юбор
25 Марта 2021, 00:41

Наши хоть и играли на чужом поле, но ни в чём мальтийцам не уступали, примерно одного уровня футболисты.

4
Aleksandr Aleksandr
25 Марта 2021, 00:40

Ураааааааааааа!Мы чемпионы мираааааа!Космосу слава!Наградите его медалью из говна!

5
Andreas
25 Марта 2021, 00:39

до чего же мы докатились

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