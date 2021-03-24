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Игрок сборной Мальты Зерафа: «Всё-таки у россиян футболисты уровнем выше, чем игроки сборной Мальты»

24 Марта 2021, 20:19,

Игрок сборной Мальты Даниэль Зерафа в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча со сборной России.

- К сожалению, сейчас я не в сборной, т.к восстанавливаюсь после травмы. Надеюсь, что все будет хорошо, и я смогу прилететь в Россию на ответный матч.

- Что вы думаете о матче?

- Это будет, конечно, очень трудный матч для нашей команды. Россия является одним из фаворитов в нашей группе, в играх с таким соперником всегда сложно.

- Знаете кого-то из игроков сборной России?

- Нет, персонально я никого не знаю, если бы находился в сборной сейчас, то, конечно, изучал бы футболистов сборной России. Но я знаю, что игроки выступают в приличных клубах и все-таки уровнем выше, чем игроки сборной Мальты.

- В чем сила сборной Мальты?

- Это будет звучать банально, но в единстве. Мы, правда, бьемся друг за друга, как в последний раз. Мы верим в себя и еще больше верим в партнеров.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Мальты, Даниэль Зерафа
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