Орлов: «Сборная России соответствует своему месту в рейтинге ФИФА»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе сборной России над командой Мальты в первом туре отборочного раунда чемпионата мира-2022. Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 3:1.

«Наша команда в матче с Мальтой проигрывала в темпе игры. Мы сейчас на 39-м месте в рейтинге ФИФА, и наша команда соответствует этому месту», - заявил комментатор в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В рамках второго тура отборочного турнира российская сборная на своем поле примет Словению. Встреча состоится в Сочи 27-го марта, начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

30-го марта сборная России сыграет на выезде против команды Словакии.