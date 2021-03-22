Представлена новая форма сборной России

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22 Марта 2021, 22:50,
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Сборная России получила новую игровую форму. Ее представил форвард Александр Соболев. Судя по снимкам в соцсетях национальной команды экипировка выполнена в белом цвете с синей и красной горизонтальными полосками на груди.
Ожидается, что первый матч в новой гостевой форме команда Станислава Черчесова проведет против Мальты 24 марта. Следующими соперниками сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре, станут национальные команды Словении и Словакии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России
шлак
Я начинаю понимать что я русофоб :(