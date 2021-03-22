Представлена новая форма сборной России

Сборная России получила новую игровую форму. Ее представил форвард Александр Соболев. Судя по снимкам в соцсетях национальной команды экипировка выполнена в белом цвете с синей и красной горизонтальными полосками на груди.

Ожидается, что первый матч в новой гостевой форме команда Станислава Черчесова проведет против Мальты 24 марта. Следующими соперниками сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре, станут национальные команды Словении и Словакии.