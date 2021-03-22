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Представлена новая форма сборной России

22 Марта 2021, 22:50,

Сборная России получила новую игровую форму. Ее представил форвард Александр Соболев. Судя по снимкам в соцсетях национальной команды экипировка выполнена в белом цвете с синей и красной горизонтальными полосками на груди.

Ожидается, что первый матч в новой гостевой форме команда Станислава Черчесова проведет против Мальты 24 марта. Следующими соперниками сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре, станут национальные команды Словении и Словакии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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Комментарии (2)
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0
Дарт Уилфред
22 Марта 2021, 23:01

шлак

0
Scout_16
22 Марта 2021, 23:01

Я начинаю понимать что я русофоб :(

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