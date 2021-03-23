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​Головин прибыл в сборную России впервые за 490 дней

23 Марта 2021, 19:17,

Во вторник Александр Головин прибыл в расположение сборной России, о чём сообщила пресс-служба команды. Головин оказался в лагере национальной команды впервые за 490 дней.

 

Александр Головин в последний раз играл за сборную России в матче против Сан-Марино в ноябре 2019 года. Осенью прошлого года полузащитник не вызывался в национальную команду из-за полученной травмы.

В среду, двадцать четвёртого марта, сборная России проведёт стартовый матч отбора на чемпионат мира. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Мальты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Головин
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