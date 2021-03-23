​Головин прибыл в сборную России впервые за 490 дней

Во вторник Александр Головин прибыл в расположение сборной России, о чём сообщила пресс-служба команды. Головин оказался в лагере национальной команды впервые за 490 дней.

Александр Головин в последний раз играл за сборную России в матче против Сан-Марино в ноябре 2019 года. Осенью прошлого года полузащитник не вызывался в национальную команду из-за полученной травмы.

В среду, двадцать четвёртого марта, сборная России проведёт стартовый матч отбора на чемпионат мира. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Мальты.