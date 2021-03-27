Ургант - о победе России над Мальтой: «Играли быстро, но потом обнаружил, что смотрю на скорости 1,75»

Популярный телеведущий Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» поделился мнением о старте сборной России в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года. В первом туре подопечные Станислава Черчесова на выезде победили команду Мальты со счетом 3:1.

«Посмотрел матч Мальта - Россия. Если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть ее, то я смогу победить коронавирус. Кстати, играли быстро. А потом обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», - сказал телеведущий.

Во втором туре отборочного турнира сборная России на своем поле примет команду Словении. Встреча пройдет в Сочи 27-го марта и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Во вторник, 30-го марта, подопечные Черчесова в третьем туре сыграют на выезде против Словакии.