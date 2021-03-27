Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
1

Ургант - о победе России над Мальтой: «Играли быстро, но потом обнаружил, что смотрю на скорости 1,75»

27 Марта 2021, 09:08,

Популярный телеведущий Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» поделился мнением о старте сборной России в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года. В первом туре подопечные Станислава Черчесова на выезде победили команду Мальты со счетом 3:1.

«Посмотрел матч Мальта - Россия. Если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть ее, то я смогу победить коронавирус. Кстати, играли быстро. А потом обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», - сказал телеведущий.

Во втором туре отборочного турнира сборная России на своем поле примет команду Словении. Встреча пройдет в Сочи 27-го марта и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Во вторник, 30-го марта, подопечные Черчесова в третьем туре сыграют на выезде против Словакии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Мальты, Иван Ургант
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого