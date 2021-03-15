​Лучшая молодёжь поедет на Евро: Кого вызвал Черчесов в сборную России

В марте сборная России стартует в отборе на чемпионат мира 2022 года. До конца месяца команда Станислава Черчесова проведёт три матча – против Мальты, Словении и Словакии. В понедельник был объявлен состав российской сборной на ближайший сбор. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает выбор Черчесова.

Вратари

Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

В ноябре в российском футбольном обществе снова заговорили о том, что сборной нужно возвращать Игоря Акинфеева. Поводом стал матч против Сербии, когда сборная России в первом тайме пропустила четыре гола, и Черчесов уже в перерыве сменил Гилерме на Сослана Джанаева. Акинфеев возвращаться в международный футбол, очевидно, не собирается, поэтому Черчесову приходится выбирать из тех вратарей, которые есть.

Гилерме на этот раз вызов не получил, а вот Шунин и Джанаев традиционно оказались в составе. В качестве замыкающего трио вратарей сборной многие ожидали увидеть Александра Максименко, но Станислав Черчесов по традиции не стал мешать интересам молодёжной сборной, которой предстоят матчи чемпионата Европы. Тренер вызвал Юрия Дюпина. Для 32-летнего голкипера «Рубина», недавно взявшего пенальти от Дзюбы, это дебютный вызов в главную команду страны. Понятно, что Дюпин вряд ли получит игровое время. Основным, скорее всего, будет Шунин.

Защитники

Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Игорь Дивеев, Роман Евгеньев и Павел Маслов могли бы получить вызовы в главную сборную, если бы не старт молодёжного Евро. Среди вызванных защитников можно отметить второе привлечение в сборную Александра Жирова из «Зандхаузена», представляющего вторую Бундеслигу. Жиров вызывался в сборную России в октябре, но не вызывался в ноябре. Дебютировать он пока не успел, однако второй вызов уже что-то значит.

Также выделяется дебютный вызов прогрессирующего Ильи Самошникова из «Рубина». Учитывая игру казанской команды на старте второй части сезона, двадцатитрёхлетний Самошников вполне может рассчитывать на своё появление на поле.

Рассуждая о том, какие защитники будут основными, важно понимать, что Черчесов может сыграть как в четыре защитника, так и в три центральных. В любом случае, правый фланг останется за Марио Фернандесом, а в центре будет действовать Георгий Джикия. Слева могут выйти и Фёдор Кудряшов (он может быть центральным при схеме с тремя центральными защитника), и Вячеслав Караваев, и нестареющий Юрий Жирков. Последний не играл в крайних играх «Зенита», поэтому вопрос открыт.

Есть вопросы по Роману Нойштедтеру. А Андрея Семёнова можно считать любимчиком Черчесова, так что вряд ли стоит удивляться, если он будет играть без замен даже в системе с четырьмя защитниками рядом с Джикией.

Полузащитники

Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Денис Макаров из «Рубина», разрывающий Премьер-лигу в начале второй части сезона, попал в заявку молодёжной сборной России, и если бы не моложёный чемпионат Европы, то он вполне мог быть вызван в главную команду. Впрочем, у Станислава Черчесова и без Макарова в средней линии полный порядок – конкуренция сумасшедшая! Учитывая тот факт, что в марте сборной России предстоят три игры, и все они будут важными - терять очки в отборе нельзя, - игровое время может получить каждый, в том числе Даниил Фомин, который пока что в официальных играх за сборную провёл на поле только двенадцать минут.

Шанс дебютировать за сборную России имеет и Резиуан Мирзов, который солидно смотрится в «Химках». Также стоит отметить тот факт, что Станислав Черчесов может одновременно задействовать на поле Алексея Миранчука и Александра Головина. За неиспользование этой связки тренеру главной команды страны часто доставалось от журналиста Василия Уткина. Что-ж, посмотрим.

Нападающие

Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак).

В ноябре Дзюба не вызывался в сборную России на фоне появления в сети скандального видео со своим участием. На этот раз форвард «Зенита» получил вызов, и он будет капитаном. Именно Дзюба будет основным форвардом при стандартной для Черчесова системе игры с одним нападающим на острие. Наверняка своё время на поле получит Александр Соболев, который классно начал вторую часть сезона в «Спартаке».

Стоит сказать, что Черчесов снова сделал ставку на фактурных форвардов, способных эффективно вести борьбу на втором этаже. Разбавлять атаку Фёдором Смоловым главный тренер сборной России не решился.