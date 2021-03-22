​Первый канал покажет матч Мальта – Россия

Первый канал решил сделать выбор в пользу футбола и показать матч между сборными Мальты и России, который пройдёт двадцать четвёртого марта. Как сообщила пресс-служба канала, трансляция начнётся в 22:40 по московскому времени.

Гостевым поединком против Мальты сборная России начинает путь в отборе на чемпионат мира. До конца марта команда Станислава Черчесова также сыграет против словенцев и словаков.

Напомним, что ранее было объявлено о показе на Первом канале матча Россия – Словения, который состоится двадцать седьмого числа в Сочи.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабря 2022 года.