Черчесов: «В первом тайме мы были более организованные»

Наставник российской сборной Станислав Черчесов дал оценку стартовому матчу команды в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Его подопечные обыграли Мальту со счетом 3:1.

- Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы, - заявил Черчесов на пресс-конференции.

Тренер отметил несыгранность команды из-за отсутствия международных матчей на протяжении длительного периода. К тому же, по его словам, сказалось то, что Александр Головин, Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов и Александр Жиров прилетели прям на Мальту и не принимали участия в сочинских тренировках.