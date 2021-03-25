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Черчесов: «В первом тайме мы были более организованные»

25 Марта 2021, 01:33,

Наставник российской сборной Станислав Черчесов дал оценку стартовому матчу команды в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Его подопечные обыграли Мальту со счетом 3:1.

- Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы, - заявил Черчесов на пресс-конференции.

Тренер отметил несыгранность команды из-за отсутствия международных матчей на протяжении длительного периода.  К тому же, по его словам, сказалось то, что Александр Головин, Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов и Александр Жиров прилетели прям на Мальту и не принимали участия в сочинских тренировках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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