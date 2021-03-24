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​Сборная России проведёт матч с Мальтой в новой форме

24 Марта 2021, 14:18,

Пресс-служба сборной России показала, в какой форме сборная России будет играть в стартовом поединке отбора на чемпионат мира против мальтийцев. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на футбольное поле в Та-Кали в новой форме белого цвета с двумя горизонтальными полосками. Эта форма была представлена на днях.

Голкипер сборной России будет защищать ворота в этом поединке в форме салатового цвета.

 

Поединок между национальными командами Мальты и России начнётся в 22:55 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
24 Марта 2021, 15:48

Главное, чтобы сразу не замарали её результатом... А так, по результатам, должны выложиться и победа не заставит себя долго ждать.

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