​Сборная России проведёт матч с Мальтой в новой форме

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24 Марта 2021, 14:18,
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Пресс-служба сборной России показала, в какой форме сборная России будет играть в стартовом поединке отбора на чемпионат мира против мальтийцев. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на футбольное поле в Та-Кали в новой форме белого цвета с двумя горизонтальными полосками. Эта форма была представлена на днях.
Голкипер сборной России будет защищать ворота в этом поединке в форме салатового цвета.
Против Мальты сыграем в новой белой форме! pic.twitter.com/iy9Yk8zRgJ— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
Поединок между национальными командами Мальты и России начнётся в 22:55 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России
Главное, чтобы сразу не замарали её результатом... А так, по результатам, должны выложиться и победа не заставит себя долго ждать.