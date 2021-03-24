​Сборная России проведёт матч с Мальтой в новой форме

Пресс-служба сборной России показала, в какой форме сборная России будет играть в стартовом поединке отбора на чемпионат мира против мальтийцев. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на футбольное поле в Та-Кали в новой форме белого цвета с двумя горизонтальными полосками. Эта форма была представлена на днях.

Голкипер сборной России будет защищать ворота в этом поединке в форме салатового цвета.

Против Мальты сыграем в новой белой форме! pic.twitter.com/iy9Yk8zRgJ — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Поединок между национальными командами Мальты и России начнётся в 22:55 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.