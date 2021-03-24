Дзюба вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

Сборная России проводит первый отборочный матч чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова играет в гостях против Мальты и ведет в счете после первого тайма (2:0). Результативные удары на счету Артёма Дзюбы и Марио Фернандеса.

Для форварда «Зенита» это 27-й гол в составе сборной России, что на один больше, чем у Владимира Бесчастных. Абсолютный рекорд принадлежит Александру Кержакову (30).

Если учитывать также результаты сборной СССР, то Дзюба на четвертом месте, впереди него также Олег Протасов (28) и Олег Блохин (42).

После игры с Мальтой команде Станислава Черчесова предстоят поединки против Словении и Словакии.