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Дзюба вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

24 Марта 2021, 23:44,

Сборная России проводит первый отборочный матч чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова играет в гостях против Мальты и ведет в счете после первого тайма (2:0). Результативные удары на счету Артёма Дзюбы и Марио Фернандеса.

Для форварда «Зенита» это 27-й гол в составе сборной России, что на один больше, чем у Владимира Бесчастных. Абсолютный рекорд принадлежит Александру Кержакову (30).

Если учитывать также результаты сборной СССР, то Дзюба на четвертом месте, впереди него также Олег Протасов (28) и Олег Блохин (42).

После игры с Мальтой команде Станислава Черчесова предстоят поединки против Словении и Словакии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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