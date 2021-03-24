Шунин, Головин и Дзюба - в стартовом составе сборной России на матч с Мальтой

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24 Марта 2021, 21:26,
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Сборная России объявила состав на первый отборочный матч чемпионата мира 2022 года против национальной команды Мальты.
С первых минут на поле выйдут Шунин, Фернандес, Джикия, Семёнов, Караваев, Фомин, Ахметов, Головин, Кузяев, Ионов и Дзюба.
В запасе Дюпин, Лунёв, Нойштедтер, Мостовой, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Кудряшов, Миранчук, Жирков, Смольников и Мухин.
Матч Мальта - Россия начнется в 22:45. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Через три дня команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Словении, а 30-го - с командой Словакии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России