Уткин: «У сборной России не было ни стиля, ни рисунка»

Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, поделился мнением о победе сборной России над командой Мальты в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 3:1.

«У сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».

Добавим, что следующий поединок российская сборная проведет на своем поле против команды Словении. Встреча состоится в Сочи 27-го марта.