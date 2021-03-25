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Уткин: «У сборной России не было ни стиля, ни рисунка»

25 Марта 2021, 08:16,

Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, поделился мнением о победе сборной России над командой Мальты в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 3:1.

«У сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».

Добавим, что следующий поединок российская сборная проведет на своем поле против команды Словении. Встреча состоится в Сочи 27-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Василий Уткин, Сборная Мальты
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