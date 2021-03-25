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Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого

25 Марта 2021, 09:47,

Сборная России начала отбор к чемпионату мира 2022 года с натужной победы. Подопечные Станислава Черчесова до самого конца имели лишь минимальное преимущество, но всё же отличились ещё раз. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об увиденном.

Откровенно говоря, в матче против сборной Мальты хотелось увидеть совсем другое. Причём не столько конкретное, сколько просто другое. Островитяне – явный аутсайдер нашей группы, и с этой командой не должно было быть проблем. Мальтийцев можно было просто разгромить. Можно было попробовать тактические новшества – уместить на поле вместе Миранчука и Головина в атакующей формации или поставить пару Дзюба – Соболев. Либо можно было победить без блеска, но с резервом. Вместо всего этого мы увидели натужную победу основного состава. Естественно, в голову сразу лезет очень простой вопрос: «Если уж с Мальтой трудно, то что будет со Словенией, Словакией и Хорватией?»

Откровенно говоря, сборная России разочаровала. Наша команда будто хотела выиграть на классе, и в первом тайме это даже получалось. Однако после пропущенного мяча вся уверенность куда-то делась. В какой-то момент показалось, что россияне просто отошли назад большими силами и уже были готовы играть хоть на отбой. В итоге Головин был вынужден показывать себя не в атаке, а в обороне.

Увиденное удивило. У классной команды должен быть запас. После пропущенного мяча наша сборная должна была резко прибавить: было видно, что мальтийцам становилось сложно, когда россияне прибавляли в скорости. Однако этого не случилось, будто реально испугались пропустить второй.

Если говорить про игровые идеи, то их у нашей сборной стабильно не видно. Даже на уровне команды Мальты мы действовали довольно предсказуемо, надеясь на забросы на высокого нападающего. При этом будь у мальтийцев вратарь получше, то Дзюба с Соболевым могли остаться без голов, что только добавило бы проблем. Что больше всего встревожило – так это количество осмысленных проверенных атак, которые завершались бы ударами. По сути, кроме первых двух голов (в третьем была ошибка вратаря соперника) сложно вспомнить, что ещё прошло у россиян.

Матч против сборной Мальты хочется забыть. Хорошо, что результат положительный, но это не должно оправдывать игру такого уровня. Впереди у дружины Черчесова более сильные соперники, и после увиденного на Мальте предстоящие встречи выглядят не просто тревожно, а уже страшно. Остаётся лишь надеяться, что на словенцев и словаков россияне соберутся, потому что будущие соперники вряд ли простят такой расхлябанности.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Чемпионат Мира, Мальта
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Комментарии (8)
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0
just a man
25 Марта 2021, 12:45

Игра равных соперников, результат не соответствует матчу.

0
Spirit
25 Марта 2021, 12:32

пока тренер делает ставку на капризное полено, то ничего хорошего от сборной ждать не стоит и не стоит даже смотреть матчи этой сборной!

0
Ангелов Вячеслав
25 Марта 2021, 12:25

Нет осмысленной атаки! Стихийный навал на столба, который половину времени провёл в офсайде. Ионов - ноль.

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0
Aleksandr Aleksandr
25 Марта 2021, 12:25

Дурак ждал другого!Всё было закономерно!Так было.так есть,так будет с этим тренером!

0
Dimauskas
25 Марта 2021, 12:05

Кое-как обыграли с грехом напополам

0
vasvolk428@gmail.com
25 Марта 2021, 11:48
Посмотрел игру и вывод.будут на предпоследнем месте.
0
chelsea fan
25 Марта 2021, 11:06

О каком классе может идти речь если это сборная России? Второсортная европейская команда, которая может обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. Какой класс? О чем речь?

2
White_Shark
25 Марта 2021, 10:18
Ваши ожидания - сами знаете шо. А вы ожидали, что они выйдут умирать перед матчами со Словенией и Словакией? Давайте об уровне и ожиданиях говорить в субботу. А сейчас есть 3 очка и это максимум ожиданий.
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