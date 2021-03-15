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Дзюба, Миранчук и Головин вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

15 Марта 2021, 12:29,

В официальном «Твиттере» сборной России назван состав национальной команды на поединки квалификационного турнира чемпионата мира 2022-го года.

Вызовы получили форвард «Зенита» Артём Дзюба, хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Также отмечается, что впервые в сборную России приглашены Юрий Дюпин и Илья Самошников, представляющие казанский «Рубин».

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Андрей Жиров («Зандхаузен»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный «Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Подопечные Станислава Черчесова проведут поединки 24, 27 и 30 марта. Их соперниками станут команды Мальты, Словении и Словакии соответственно.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Александр Головин, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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0
Andreas
15 Марта 2021, 13:27

по каким критериям вратарей вызывают ?

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