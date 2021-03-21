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​Футболисты и тренеры сборной России сдали тесты на коронавирус

21 Марта 2021, 11:19,

Футболисты и тренеры сборной России в воскресенье утром сдали ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Тестирование является обязательным требованием УЕФА. От его результатов зависит допуск представителей команды на ближайший матч против Мальты.

С гостевой игры против мальтийцев для команды Станислава Черчесова стартует отборочный цикл на чемпионат мира. Также до конца марта российская сборная сыграет против словенцев и словаков.

Помимо указанных соперников, в одной группе со сборной России выступают сборные Хорватии и Кипра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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