Ахметов: «Главную задачу выполнили, но игрой каждый из нас недоволен»

Хавбек сборной России Ильзат Ахметов подвел итоги гостевого матча против команды Мальты в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Подопечные Станислава Черчесова одолели соперника со счетом 3:1.

«Сыграли не самым лучшим образом. Много ошибок... Мы должны улучшить игру и не допускать таких ошибок. Главную задачу выполнили, но игрой каждый недоволен», - передает слова полузащитника пресс-служба национальной команды.

В ближайшее время сборная России проведет еще две игры в рамках отборочного турнира. 27-го марта команда Черчесова на своем поле примет Словению, а спустя несколько дней состоится гостевая встреча против Словакии.