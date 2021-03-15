Газзаев прокомментировал выбор Черчесова в сборную России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о выборе футболистов для вызова в национальную сборную на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Что касается выбора вратарей, я считаю, что Максименко не взяли по одной простой причине - молодёжная сборная готовится к матчам чемпионата Европы. Я думаю, что выбор обусловлен исключительно этим, поскольку Максименко сейчас смотрится действительно очень убедительно.

Если говорить о новых игроках, которые вызваны в национальную сборную, то я думаю, что это аванс. Тренеры наблюдают за всеми и те, кто показывает хорошую стабильную игру, вызываются в сборную. Тренерский штаб хочет посмотреть на новичков, как они адаптируются к игре в национальной команде.

Что касается вызова нападающих, то тут можно сказать, что у каждого свои приоритеты. В сборной последнее время атаки строились через Дзюбу и его сильные стороны. Соболев и Зоболотный игроки примерно такого же плана, поэтому здесь выбор наверное обусловлен тактикой игры. Тренеры строят игру, которая способствовала бы результативности в атаке. Эта тактика работала раньше, выбор - это прерогатива тренера, и мы должны его уважать. Мнения могут быть разные, но за результат и подготовку отвечает тренерский штаб. Они считают, что приглашенные игроки принесут пользу», - сказал Газзаев.

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