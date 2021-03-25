Соболев: «Мальта - хорошая команда, не боится играть»

Форвард сборной России Александр Соболев поделился впечатлениями от поединка против Мальты в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022. Подопечные Станислава Черчесова одержали гостевую победу со счетом 3:1.

«Мальта - хорошая команда, довольно организованная, не боится играть. После гола соперника начались небольшие качели. Хорошо, что забили и спокойно завершили матч», - приводит слова нападающего пресс-служба национальной команды.

Напомним, что в прошедшем поединке Соболев отметился забитым мячом.

Во втором туре отборочного раунда сборная России на своем поле примет команду Словении. Игра пройдет 27-го марта. 30-го марта команда Черчесова на выезде встретится со сборной Словакии.