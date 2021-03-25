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Семёнов: «Очень тяжёлая победа, не ожидали от Мальты такого футбола»

25 Марта 2021, 09:39,

Защитник сборной России Андрей Семёнов высказался о гостевой победе над командой Мальты в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Подопечные Станислава Черчесова набрали первые три очка, выиграв со счетом 3:1.

«Очень тяжелая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола. Соперник удивил, пришлось потратить немало сил. Мальта потреплет нервы другим командам», - поведал защитник в интервью пресс-службе национальной команды.

Следующий поединок сборная России сыграет на домашнем поле против команды Словении. Матч пройдет в Сочи 27-го марта. Через несколько дней подопечные Черчесова на выезде встретятся со Словакией.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андрей Семёнов, Сборная Мальты
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