Губерниев - о победе над Мальтой: «Это была даже не тренировка, полупешком походили»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате поединка между сборными Мальты и России в отборочном цикле чемпионата мира 2022-го года. Команда Станислава Черчесова отпраздновала гостевую победу со счетом 3:1.

«Этот матч вообще не нужно оценивать. Выиграли и хорошо. Это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. С победой», - гласит сообщение комментатора в «Телеграме».

Следующий матч сборная России проведет на домашнем поле против команды Словении. Встреча состоится в Сочи 27-го марта. Через несколько дней подопечные Черчесова на выезде встретятся со Словакией.