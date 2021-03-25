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Губерниев - о победе над Мальтой: «Это была даже не тренировка, полупешком походили»

25 Марта 2021, 08:27,

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате поединка между сборными Мальты и России в отборочном цикле чемпионата мира 2022-го года. Команда Станислава Черчесова отпраздновала гостевую победу со счетом 3:1.

«Этот матч вообще не нужно оценивать. Выиграли и хорошо. Это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. С победой», - гласит сообщение комментатора в «Телеграме».

Следующий матч сборная России проведет на домашнем поле против команды Словении. Встреча состоится в Сочи 27-го марта. Через несколько дней подопечные Черчесова на выезде встретятся со Словакией.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Дмитрий Губерниев, Сборная Мальты
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