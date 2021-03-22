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Назначены судьи на матч Мальта - Россия

22 Марта 2021, 13:06,

Стала известна судейская бригада, которая отработает на поединке между сборными Мальты и России в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022-го года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром встречи назначен датчанин Петер Кьесгор. Помогать ему будут соотечественники Виктор Скитте и Йеспер Даль, четвертый судья - Мортен Крог.

Матч Мальта - Россия состоится в среду, 24-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После этой игры подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Мальты
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