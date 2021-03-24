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Лунёв присоединился к сборной России

24 Марта 2021, 13:31,

Страж ворот петербургского «Зенита» Андрей Лунёв присоединился к сборной России в преддверии поединка отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Мальты. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Стоит отметить, что в последний раз 29-летний голкипер получал вызов в сборную России в октябре 2019-го года.

Матч между Мальтой и Россией состоится сегодня, 24-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.

Затем подопечные Станислава Черчесова на своем поле примут сборную Словении, а через три дня на выезде встретятся со Словакией.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андрей Лунёв
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