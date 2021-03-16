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Арустамян: «Больше всего поразил вызов Нойштедтера и Жирова»

16 Марта 2021, 21:09,

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал список игроков сборной России на первые отборочные матчи ЧМ-2022 года. Больше всего телекомментатор удивлён попаданию в число лучших Романа Нойштедтера и Александра Жирова.

«Меня больше всего поразил вызов Нойштедтера. Я совершенно не ждал этого. И Жиров... У нас дефицит защитников, центральных», - заявил Арустамян в Clubhouse.

Арустамян добавил, что Жиров играет в одном из аутсайдеров второй Бундеслиги, что вряд ли является козырем для футболиста.

В конце марта сборная России проведет квалификационные матчи ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Роман Нойштедтер, Нобель Арустамян, Александр Жиров
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