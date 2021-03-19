Черчесов поведал о проблемах с легионерами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Матч Премьер» дал оценку соперникам команды.

- Вы уже определились с тем, кто будет бить пенальти? Потому что штатный пенальтист Артём Дзюба в последнее время не забивает.

- Во-первых, надо сначала выйти на матч, затем надо его иметь, а вот как и кто его ударит, это решим. Другое дело, что мы с Артёмом на эту тему не разговаривали. Ситуация бывает разная, эмоциональный ответ игрока тоже. Поэтому он здесь, он в хорошем настроении, тренируется, так что время придет, и мы примем правильное решение.

- Вопрос по фигуре Александра Головина. Почему его нет в национальной сборной?

- Почему? Если так говорить, то нет и Миранчука в национальной сборной, и Кудряшова, и Жирова. Они играют в других чемпионатах. Там, к сожалению, мы не можем перенести тур. Они там свои матчи сыграют 21-го числа и 22-го они напрямую полетят на Мальту. Потому что мы 22-го улетаем. Им нет смысла сюда прилетать и сразу же улетать. Потому что вот такая ситуация.

- Оцените соперников. Мальта - команда из последней корзины. Очень плотный календарь - три игры за неделю с перелетами и так далее. Чего ждать от Словакии и Словении? Это по-прежнему большие европейские команды? Насколько это серьезные соперники для нас?

- Во-первых, у нас группа очень ровная. Мальту мы тоже изучаем, там итальянский тренер, который уже внес коррективы и будет вносить. Что касается Словакии и Словении, есть игроки, которые играют в больших лигах, хороших командах. Один из них Иличич, который с Миранчуком играет, не понаслышке знает его возможности, Облак из «Атлетико» Мадрид. Есть игроки, которые умеют играть. Но игроки игроками. Нам самое главное - смотреть насколько мы готовы, что мы можем предложить, в каком состоянии подойдем к играм. Самое главное - мы и наши соперники будем отталкиваться от той ситуации, в которую попадают. Вы знаете, что сейчас решается вопрос по Головину, сможет ли он вообще в Россию прилететь после Мальты. По Миранчуку есть некоторые вопросы. И только по Кудряшову в этом плане гладко. По другим есть определенные нюансы. Еще раз повторяю, это не только нас касается, но и других сборных. Как этот организационный вопрос мы решим, покажет только время. Генеральный директор Алаев и Савин могут ответить, которые в деталях эту переписку ведут и все знают.