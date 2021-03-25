Александр Мостовой: «Все сразу стали говорить наверняка: «Ну раз мы Мальту всего 2:1...»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, в котором Россия в гостях обыграла Мальту со счётом 3:1, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я еще до матча говорил, что не нужно считать эту игру какой-то проверкой. Было ясно, что мы Мальту обыграем в любом состоянии, любым составом. Делать какие-то выводы по этой игре не стоит, потому что мы понимаем, что есть команды, с которыми мы заведомо берем 6 очков. А есть команды, с которыми будет трудно, и они нас ждут впереди. 2:0, 3:0, 4:0 или 3:1 - счёт никакой разницы не имеет.

При счете 2:1 не сказал бы, что стало тревожно. В победе я все равно не сомневался. Можно сказать, что для многих, в том числе и для меня, это стало неприятно. Все сразу стали говорить наверняка: «Ну раз мы Мальту всего 2:1...». Но сегодня уже никто об этом не говорит, сыграли и сыграли.

Наверное, можно назвать эту игру тренировкой к следующим матчам. Но все понимают, что Мальта - это соперник, чтобы набирать 3 очка, и мы их набрали. Никто не думал, что Словения обыграет Хорватию, а они получили 3 очка. А хорваты теперь будут думать, где они на длинной дистанции эти 3 очка наберут. С Россией? Вряд ли. А Мальта это так, выиграли и выиграли. На следующий день уже никто не говорит об этой встрече, все думают о Словении», - сказал Мостовой.