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Александр Мостовой: «Все сразу стали говорить наверняка: «Ну раз мы Мальту всего 2:1...»

25 Марта 2021, 19:02,

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, в котором Россия в гостях обыграла Мальту со счётом 3:1, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я еще до матча говорил, что не нужно считать эту игру какой-то проверкой. Было ясно, что мы Мальту обыграем в любом состоянии, любым составом. Делать какие-то выводы по этой игре не стоит, потому что мы понимаем, что есть команды, с которыми мы заведомо берем 6 очков. А есть команды, с которыми будет трудно, и они нас ждут впереди. 2:0, 3:0, 4:0 или 3:1 - счёт никакой разницы не имеет.

При счете 2:1 не сказал бы, что стало тревожно. В победе я все равно не сомневался. Можно сказать, что для многих, в том числе и для меня, это стало неприятно. Все сразу стали говорить наверняка: «Ну раз мы Мальту всего 2:1...». Но сегодня уже никто об этом не говорит, сыграли и сыграли.

Наверное, можно назвать эту игру тренировкой к следующим матчам. Но все понимают, что Мальта - это соперник, чтобы набирать 3 очка, и мы их набрали. Никто не думал, что Словения обыграет Хорватию, а они получили 3 очка. А хорваты теперь будут думать, где они на длинной дистанции эти 3 очка наберут. С Россией? Вряд ли. А Мальта это так, выиграли и выиграли. На следующий день уже никто не говорит об этой встрече, все думают о Словении», - сказал Мостовой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Александр Мостовой
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Комментарии (4)
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0
Misha_diablo_football
25 Марта 2021, 21:03

Не надо ожидать хороших результатов от сборной, учитывая выступления клубов и игроков (в особенности русских) на евроарене. Ничего не обычного не произошло достаточно крепкий середняк Европы (т.е. Россия) обыграла явного аутсайдера группы.....

1
zurukuk
25 Марта 2021, 20:22

само обсуждение этой игры( и счета) говорит о том,что все у нас не айс, не сказать" ишшо хужей" !!!
для нормальной сборной игра с мальтой- это как на балкон выйти покурить- че тут обсуждать то?!. а у нас развели бодягу будто мы типа с какой-нибудь топовой сборной бодались!
показатель?..

0
Super fanat
25 Марта 2021, 21:21

Та нет, как раз наоборот. Не прошлись катком, а наоборот, мучались. В том-то и проблема.

0
Super fanat
25 Марта 2021, 19:24

"Россия в гостях обыграла Мальту со счётом 1:0"
Вы под чем-то?
P.S. Никто не говорит, что не разгром Мальты - это неудачный результат, но игра в целом в сборной в этом матче и перепады её настроения, безвольность, что топ-команды не позволяют себе в таких матчах, наталкивает на определённые мысли...

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