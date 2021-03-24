Кирьяков: В матче со сборной Мальты нам надо обеспечить себе хорошую разницу мячей

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на отборочный матч чемпионата мира-2022 Мальта - Россия.

- Какие у вас ожидания от матча с Мальтой? Будет крупная победа?

- Хотелось бы. Крупная победа всегда придает уверенности. После не очень удачного периода сборная опять на ходу, обрела форму и в таком непростом турнире может стартовать с крупной победы. В дальнейшем разница нам не помешает, чтобы на всякий случай при определенной ситуации иметь преимущество. Надо ее обеспечить.

- Не опасаетесь недонастроя, который иногда бывает в матчах со сборными карликовых стран?

- Нет. Первые матчи всегда проходят с дополнительными эмоциями. Старт турнира у игроков всегда вызывает особые эмоциональные ощущения, что нужно хорошо стартовать. Плюс соперник таков, что здесь можно говорить о том, что будет стопроцентная победа. А что касается голов, как я сказал, надо будет делать разницу. Это самое основное.

- У сборной Мальты сильная сторона – стандарты. Осенью наша сборная при стандартах допускала результативные ошибки. Этого стоит опасаться снова?

- Конечно, стоит. Это главное оружие соперника. Задача будет избежать ненужных фолов в непосредственной близости от ворот. Это должно доводиться тренерским штабом до игроков. А если такое случится – надо будет внимательно действовать у штрафной, если будут идти фланговые передачи или удары со средней и близкой дистанции. Но наверняка ведется работа по этой теме.

- Кто, на ваш взгляд, сейчас должен играть из форвардов: опытный Дзюба или Соболев, находящийся в лучшей форме?

- Думаю, тренерский штаб не будет экспериментировать. Выйдет наверняка Дзюба. Он капитан.

- Почему так считаете?

- Черчесов это уже обозначил, а значит, Артём будет играть с первых матчей. Другое дело, как будет складываться встреча. Будет ли крупный счет, когда возможен выход Соболева. И если что-то не будет получаться впереди до перерыва, также возможны перестановки. Поэтому все начнется, как обычно, а уже потом, возможно, будут внесены коррективы.

- Стоит ли Черчесову попробовать сыграть с двумя форвардами с первых минут?

- Можно и в три нападающих играть, но наверняка будет использоваться та схема, которая есть. Кстати, 4-4-2 – это тоже вариант. Почему нет? Она использовалась. Я просто не знаю, есть ли проблемы у соперника в центральной зоне. Если есть, то возможен вариант с двумя форвардами. Но скорее всего, будет схема 4-5-1. Миранчук или Головин могут играть в оттяжке. Это тоже достаточно атакующая схема. Так что возможны варианты. Хорошо, когда есть выбор футболистов на ту или иную позицию, или выбор схемы. Это приятная головная боль для тренера.

- Сборная перед матчем потеряла Оздоева и Зобнина. Это игроки одного амплуа. Как это скажется на нашей сборной?

- В матче с Мальтой никак не скажется. Следующий соперник у нас Словения, и там уже все будет по-другому.

- Что именно будет по-другому?

- Словения будет вязать игру, не даст пространства. Будет много провоцировать, использовать свободные зоны. Там есть кому бежать. Плюс стандарты у них неплохие. Во втором матче потери Зобнина и Оздоева могут как-то сказаться. А вот что касается мальтийцев, не думаю, что они могут доставить нам много хлопот.

Елена Григорьевская