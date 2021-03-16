Сборной Мальты разрешили сыграть с Россией

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16 Марта 2021, 09:30,
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Сборная Мальты сможет принять на своем домашнем стадионе национальную команду России в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Об этом информирует Netnews.
Источник сообщает, что все игроки, тренеры и персонал сборной Мальты будут находиться в так называемом «пузыре». Поединок между командами должен состояться в среду, 24-го марта.
Встреча между Мальтой и Россией была под угрозой срыва из-за ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее правительство страны ввело запрет на проведение спортивных мероприятий до 11-го апреля из-за вспышки случаев COVID-19.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Мальты
Здесь надо использовать молодежь из ПФЛ.
где - то потирает от радости потные ручонки главный тренер сборной России)