У Нигматуллина вопрос к Черчесову по поводу невызова Гилерме

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин дал оценку выбору главного тренера сборной России во вратарской линии. На стартовые отборочные матчи ЧМ-2022 в главную команду страны вызваны Антон Шунин, Сослан Джанаев и Юрий Дюпин.

- Почему именно Джанаева оставили, а не Гилерме, это уже вопрос к Станиславу Саламовичу. В последнее время Гилерме уверенно выступал вместе со своим «Локомотивом», - заявил Нигматуллин Sport24.

Нигматуллин добавил, что первым номером в команде останется Антон Шунин, к которому нет претензий по последним матчам в сборной. Вызов Дюпина не удивил из-за игры голкипера в начале 2021 года.

Нигматуллин также отметил, что скоро наверняка свой шанс в сборной России получит и голкипер «Спартака» Александр Максименко.