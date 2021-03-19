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Черчесов - о переносе тура: «Есть разница получить микротравму 21-го или 17-го»

19 Марта 2021, 21:50,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Матч Премьер» выразил удовлетворение переносом 23-го тура на более ранние даты.

- Чей инициативой был перенос матчей этого тура с выходных на середину недели? Что он дает сборной сейчас?

- Инициатива наша была. Знали, какой календарь, у нас получилось на несколько дней больше, чтобы собрать команду и провести больше времени. Потому что если бы этого не было, и был тур, уже 22-го нам надо было бы улетать на Мальту. Нам пошли навстречу, перенесли матчи, и вот уже пару дней мы тренируемся. Завтра уже  прилетят пару футболистов, и мы в сборе, кроме тех, кто играет за рубежом. Думаю, что Андрей Аршавин, который много играл в сборной, прекрасно знает, что такое для любого тренера пару лишних дней. Даже иногда не тренировки, а там восстановление. У кого-то микротравмы. Есть разница получить микротравму 21-го или 17-го. Это разница большая. Думаю, что в этом плане мы сделали правильно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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