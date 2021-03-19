Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Мухин - о вызове в сборную: «Я офигел»

19 Марта 2021, 20:35,

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поведал о первом впечатлении от новости о довызове в сборную России.

«Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел», - приводит слова игрока Metaratings.

Также 19-летний Мухин добавил, что его родители до сих пор находятся в «диком шоке», как и он сам.

Мухин - воспитанник академии имени Коноплёва и «Крыльев Советов». В этом сезоне он провел шесть матчей в РПЛ, один в Кубке России, а также дебютировал в Лиге чемпионов. Также в составе «Казанки» Максим Мухин провел шесть матчей в ПФЛ. Трансферная стоимость Мухина оценивает в четверть миллиона евро. Напомним, что ранее стало известно о том, что из-за травмы в команду не приедет Роман Зобнин.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Сборная России, Максим Мухин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге