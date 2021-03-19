Мухин - о вызове в сборную: «Я офигел»

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поведал о первом впечатлении от новости о довызове в сборную России.

«Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел», - приводит слова игрока Metaratings.

Также 19-летний Мухин добавил, что его родители до сих пор находятся в «диком шоке», как и он сам.

Мухин - воспитанник академии имени Коноплёва и «Крыльев Советов». В этом сезоне он провел шесть матчей в РПЛ, один в Кубке России, а также дебютировал в Лиге чемпионов. Также в составе «Казанки» Максим Мухин провел шесть матчей в ПФЛ. Трансферная стоимость Мухина оценивает в четверть миллиона евро. Напомним, что ранее стало известно о том, что из-за травмы в команду не приедет Роман Зобнин.