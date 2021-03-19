​Зобнин не сыграет за сборную России в марте

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19 Марта 2021, 15:02,
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Роман Зобнин прошёл обследование после травмы, полученной в матче «Спартака» против «Урала» восемнадцатого марта. Врачи установили, что на восстановление после мышечного повреждения полузащитнику понадобится больше десяти дней. Учитывая этот факт, Зобнин не будет вызван в сборную России на ближайшие матчи. Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды.
Пока неизвестно, будет ли штаб Станислава Черчесова в сложившейся ситуации вызывать в команду другого полузащитника.
Напомним, стартовую игру отбора на чемпионат мира сборная России проведёт уже двадцать четвёртого марта против команды Мальты.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сборная России, Роман Зобнин