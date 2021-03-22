​Оздоев не сыграет против Мальты

Хавбек Магомед Оздоев не поможет российской сборной в стартовой игре отбора на чемпионат мира против Мальты. Как сообщает пресс-служба национальной команды, Оздоев продолжает работать индивидуально. В понедельник футболист часть занятия провёл на поле, а часть – в тренажёрном зале.

Оздоев останется в Сочи и будет заниматься с физиотерапевтом.

Поединок между командами Мальты и России пройдёт двадцать четвёртого марта.

Очевидно, Оздоев имеет шансы восстановиться ко второй игре отбора, которая пройдёт двадцать седьмого числа. В ней сборная России на своём поле сыграет против команды Словении.